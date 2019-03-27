Kolombiya'da bir polis memuru devriye aracını 8 polise sattı

Kolombiya'da bir polis memuru, polis devriye arabasını 8 arkadaşına sattı. Yetkililer tarafından aranan Sergio Tayiber Lara Pinzon, tüm parayı peşin alarak meslektaşlarını 30 bin dolar dolandırdı. En az 8 polis memuru Chevrolet marka polis devriye aracını meslektaşları Sergio Tayiber Lara Pinzon'dan satın aldı. Sözde teslim tarihi yaklaştığında Lara aramaları cevaplamadı. Birkaç gün ortadan kaybolan şahıs, alıcıların can sıkıntısı arttığında, trafikle ilgili yasal sorunları çözene kadar aracı teslim edemediğini söyleyerek kendisini affettirdi. Dolandırılan polis memurlarının söz konusu aracın bir polis devriye aracı olduğunu dahi bilmedikleri ortaya çıktı.

Polis memurları aynı aracın daha fazla kişiye satıldığını bilmeden alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için trafik dairesi operasyon müdürlüğüne gittiklerinde dolandırdıklarını anladı. Yerel Noticias Uno gazetesinin haberine göre Lara Pinzn meslektaşlarını 31 bin 681 dolar dolandırdı.

Yetkililer söz konusu memurların, Bogota'nın güneydoğusunda bulunan 20 Temmuz mahallesinin Acil Eylem Polis Komutanlığı'nda (CAI) çalıştıklarını açıkladı.

Serkan Bayar