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Kolombiya'da denizaltıda 87.7 milyon dolarlık kokain ele geçirildi

Kolombiya'da denizaltıda 87.7 milyon dolarlık kokain ele geçirildi
Kolombiya'da denizaltıda 87.7 milyon dolarlık kokain ele geçirildi

Kolombiya donanması, bir denizaltıda piyasa değeri 87.7 milyon dolar olan 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi.

Kolombiya’da denizaltıda 87.7 milyon dolarlık kokain ele geçirildi - Tıkla İzle

Kolombiya donanması, Pasifik Okyanusu'nda 4 kişinin bulunduğu 15 metrelik bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi. Donanmadan yapılan açıklamada, uyuşturucunun piyasa değerinin 87.7 milyon dolar olduğu belirtilirken, ayrıca 2 kişinin cansız bedenine rastlandığı aktarıldı. Şahısların zehirli gaz solumaları sonucu yaşamını yitirmiş olabilecekleri ifade edildi. Diğer 2 kişinin ise yakındaki bir gemiye gönderilerek tedavi edildiği kaydedildi. Donanmanın Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini devam ettireceği vurgulandı.

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