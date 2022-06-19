Kolombiya'da halk, devlet başkanını seçiyor

Kolombiya'da halk, devlet başkanı ve başkan yardımcısını seçmek üzere ikinci kez sandık başına gitti. Yaklaşık 39 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak devlet başkanı ve yardımcısı seçilecek. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 16.00'da sandıkların kapanmasıyla sona erecek. İlk turu 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde, solcu aday Gustavo Petro ile bağımsız aday Rodolfo Hernandez en çok oyu alan adaylar olarak ikinci turda yarışıyor.

Kolombiya tarihinde ilk

Birinci turda oyların yüzde 40'ını alan ve kendisini ilerici ve devrimci olarak tanımlayan Petro'nun geçmişte gerilla saflarında yer aldığı biliniyor. Üçüncü kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Petro'nun seçimi kazanması halinde Kolombiya, tarihinde ilk kez solcu bir devlet başkanı tarafından yönetilecek. Bağımsız aday olarak seçime katılan 76 yaşındaki Rodolfo Hernande ise ilk turda oyların yüzde 28'ini almıştı.

Saim Sevinç

