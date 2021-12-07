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Kolombiya'da havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Kolombiya'da havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 2 yaralı
Kolombiya'da havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Kolombiya’nın Santa Marta kentinde bulunan hava fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kolombiya’da havai fişek fabrikasında patlama - Tıkla İzle

Kolombiya'nın kuzeyindeki Magdalena eyaletinde yer alan Santa Marta kentinde yer alan La Lucha bölgesindeki El Vaquero isimli havai fişek fabrikasında dün patlama meydana geldi. Patlamada 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin yangına müdahale eden itfaiyeci, diğerinin ise fabrika çalışanı olduğu aktarıldı.

Santa Marta İtfaiye Şefi Richard Chain yaptığı açıklamada, “Havai fişek deposu patladı. Ne yazık ki 2 kişi öldü. Aynı şekilde 2 kişinin de vücutlarında ciddi yanıklar oluştu” dedi.

Bölge Risk Yönetimi Başkanı Jorge Lizarazo, "Bu kuruluşta sorumsuzca kaynak çalışmaları yapılıyordu. Tüm bunlar yetkili makamlar tarafından soruşturma konusu" ifadelerini kullandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Bayar

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