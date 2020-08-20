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Kolombiya'da ilginç soygun girişimi!

Kolombiya'da ilginç soygun girişimi!
Kolombiya'da ilginç soygun girişimi!

Kolombiya'nın Caldas bölgesinde bir hırsız, poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze ofisini soymaya çalıştı. O anlar, sosyal medyada viral oldu.

Kolombiya'da ilginç soygun girişimi! - Tıkla İzle

Kolombiya'nın Caldas bölgesinde bir kişi, elinde poşete sarılı muzla cenaze ofisine girdi. Muzu silah gibi tutan şahıs, ofis çalışanı Antonio Agudelo'dan kasadaki tüm parayı vermesini isteyerek ateş etmekle tehdit etti.

Agudelo ise hırsıza hamle yaparak elindeki poşeti almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Muzlu hırsız hızla kaçarak kayıplara karıştı. İş yeri kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Hırsız kaçarken elindeki muzu düşürürken, Agudelo, olayın ardından poşete sarılı muzu silah sandığını ifade etti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre muzlu hırsız, iş yerinin birkaç metre ilerisinde kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı. Bölge polisi ise bu tür olaylarda vatandaşları daha dikkatli ve sakin olmaya davet etti.

Serkan Bayar
 

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