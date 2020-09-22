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Kolombiya'da polis şiddetine karşı protestolar sürüyor

Kolombiya'da polis şiddetine karşı protestolar sürüyor
Kolombiya'da polis şiddetine karşı protestolar sürüyor

Kolombiya'da Javier Ordonez’in polis tarafından öldürülmesinin ardından polis şiddetine karşı protestolar devam ediyor.

Kolombiya’da polis şiddetine karşı protestolar sürüyor - Tıkla İzle

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Javier Ordonez polis tarafından öldürülmesinin ardından polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Halk, polis şiddetine karşı sloganlar atarak Bogota'daki polis merkezine kadar yürüdü. Öfkeli protestocular, polise taşlarla saldırırken, polis ise protestocuların dağılması için göz yaşartıcı gaz attı. Polis şefi Oscar Atehortua, “Bogota, Medellin ve Pasto kentlerinde şiddetli protestolar çıktı. Altyapıya ve halk tesislerine zarar veren en az 9 kişi göz altına alındı“ ifadelerini kullandı. Polis tarafından verilen verilere göre, toplam 142 protesto çıktı ve 5 bin 600 kişi protestolara katıldı.

Öte yandan, 9 Eylül tarihinde 43 yaşında olan Javier Ordonez polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmişti. Olay ardından farklı yerlerde çıkan protestolarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı. Dün ise mahkeme tarafından 2 polis gözaltına alınmış, polis merkezine getirilen 2 polis işkence yapmakla suçlanmıştı.

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