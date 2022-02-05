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Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı

Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı
Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı

Kolombiya'nın Narino bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kolombiya’da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı - Tıkla İzle

Kolombiya'nın Narino bölgesine bağlı Pasto-Ipiales şehirleri arasında yer alan La Magdalena köprüsü üzerindeki Pasto-Rumichaca yolunun 52. kilometresinde bir yolcu otobüsü devrildi.

Feci kazada aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü, polise verdiği ifadede kazanın frenlerde yaşanan arıza sonucu meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otobüsün hızlı girdiği virajda devrilerek sürüklendiği görüldü. Otobüsün Ekvador'a gitmek isteyen Venezuelalı göçmenleri taşıdığı öğrenildi.

Serkan Bayar
 

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