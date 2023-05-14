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Koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiler

Koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiler
Koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiler

Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için oy kullanmak için sandık başına geldi. Sabah erken saatlerinde yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında yaşlı vatandaşların koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldikleri görüldü.

Koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiler - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beşiktaş ve Esenler'de vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandık başına geldi. Okullarda kısmen yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında özellikle yaşlı vatandaşların koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiği görüldü.

Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanımı saat 18:00 itibariyle sona erecek.

Doğan Can Cesur - Emin Mert Bahçekapılı - Batuhan Altınbaş

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