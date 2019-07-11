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Kolundan sakatlanan kadın boksçu şampiyonluğu bırakmadı

Kolundan sakatlanan kadın boksçu şampiyonluğu bırakmadı
Kolundan sakatlanan kadın boksçu şampiyonluğu bırakmadı

Türkiye Boks Federasyonu’nun Amasya’da düzenlediği Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Uşaklı sporcu Fatma Erol 60 kiloda final maçının ikinci raundunda sakatlanmasına rağmen devam edip Türkiye şampiyonu oldu.

Gerçekleştirilen şampiyonada, Uşaklı sporcuklar Merve Nur Ölçer 38 kiloda Türkiye üçüncüsü, Aybike Sıla Darakcı 42 kiloda Türkiye ikincisi ve Fatma Erol 60 kiloda final maçı 2. raundunda sakatlanmasına rağmen mücadelesini bırakmayarak Türkiye şampiyonu oldu. Erol, eylül ayında Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Geçtiğimiz aylarda Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Doğan, Romanya'da Türkiye'yi temsil etmişti. Sporcuların antrenörü Görkem Durak, "2019 yılında şu ana kadar gitmiş olduğumuz Türkiye şampiyonalarında iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya alarak müsabakalarımıza devam etmekteyiz. Bu sene şampiyonlarımızdan biri Romanya'da ülkemizi temsil etmişti, bir sonraki şampiyonumuz da Bulgaristan'da temsil edecektir. Hedefimiz, bu sporcularımızı 2024 yılı olimpiyatlarına alt yapılarını oluşturarak hazırlamaktır" dedi.  

Caner Eşme 

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