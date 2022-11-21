Kolunu makineye kaptıran genç kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde bir çırçır fabrikasında meydana geldi. İşe yeni başladığı öğrenilen 21 yaşındaki Helin Egüz, çalıştığı fabrikada iş makinesine kolunu kaptırdı. Kolunu kurtarmaya çalışırken vücudunun bir kısmı da makineye takılan genç kız ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz genç kızın cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan



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