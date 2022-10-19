İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Komando gibi marketlere girip paraları çaldı

Komando gibi marketlere girip paraları çaldı
Komando gibi marketlere girip paraları çaldı

Adana’da elektrik tellerinden sarkıp, girdiği iki kardeşin marketinde sürünerek hareket edip 100 bin lira çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Komando gibi marketlere girip paraları çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece özel güvenliğin olduğu Adana İş Merkezine gelen hırsız önce Tarık Sarıdağ'ın marketine damda demirleri keserek içeri girdi. Markette güvenlik kamerası olduğunu gören hırsız sürünerek gidip kameranın yönünü değiştirdikten sonra pencereden girip kasadan paraları çaldı. Hırsız daha sonra girdiği yerden tekrar dama geçti. Buradan da Sarıdağ'ın kardeşi Faruk Sarıdağ'ın marketine yönelen hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak karşı dama geçti. Daha sonrada marketin içine girip buradan paraları çaldı. İş merkezindeki 2 markete daha girdikten sonra kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

İLGİLİ HABER
Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı
İLGİLİ HABER
Antalyada yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, hal esnafının elektriğini ve internetini kesti Antalya’da yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, hal esnafının elektriğini ve internetini kesti
İLGİLİ HABER
Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.