Komandolar Hatay sokaklarında

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası en çok yıkıcı etkinin yaşandığı Hatay'da, halk geceyi çadır kentlerde geçirirken, sağ kurtulan vatandaşların çoğu ise Hatay'ı terk etmiş durumda. Bolu 2'nci Komando Tugayı'na bağlı birlikler ise depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken yanı sıra kentin asayiş ve güvenliğini sağlıyor. Komandolar Hatay'ın sokaklarında devriye atarak yağma ve hırsızlık gibi olayları önüne geçiyor.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan



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