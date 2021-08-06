Komandolar karadan, helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Yangının en şiddetli ve riskli olan bölgelerinden Milas Bayır köyünde devam eden yangınlara Foça ve İstanbul'dan gelen komandolar müdahale etti. Zaman zaman TOMA'larla zaman zaman ise arazide söndürme ekipleri ile çalışan komandoların bir kısmı da alevlerin yaklaştığı kırsal Bayır köyünü korumak için uğraş veriyor.

Çam ormanları ile kaplı bölgede mücadele devam ederken alevler hızla köye doğru ilerliyor. Söndürme ekipleri, komandolar ve köylüler karadan askeri helikopterler ise havadan alevlerin yaklaştığı Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor.

Eren Ayhan - Murat Yalçın



İLGİLİ HABER Kemer’de yangın ihtimaline karşı önlemler alınıyor

İLGİLİ HABER Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı