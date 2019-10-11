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Komandolar şehitlerin hesabını sormak için yemin etti

Komandolar şehitlerin hesabını sormak için yemin etti
Komandolar şehitlerin hesabını sormak için yemin etti

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan sivil ve askerler için bir video yayımladı.

Komandolar şehitlerin hesabını sormak için yemin etti - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için, günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?" ifadeleri ile bir video paylaştı.

Videodaki şiirde şu ifadelere yer verildi:

"Güneş bu diyardan bir başka doğar. Komando bu düşmanı çelik pençesi ile boğar, gururlanın ey analar sevinin ey bacılar her Türk her Türk asker doğar. Binlerce cana kıyıldı acısı yüreğimizde sönmez. Komandonun andı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Duyun ey hainler duyun ey düşmanlar; şehitler şehitler ölmez vatan bölünmez. Tek tek sorulacak bu hesaplar şehitlerimiz için günahsız yavrulara kıydınız söyleyin niçin? Hain dilleriniz varmıyor söylemeye, siz söyleyin komandolar; her şey her şey vatan için. İşte komandolar işte hepsi burada, ürkekliğe yer yok yüreğimizde, korkuya elveda. Bin canım olsa bin kez veririm yoluna, vatan vatan sana canım feda."

Mevlüt Hasgül
 

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