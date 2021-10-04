Komandolar terör örgütünün inine girdi: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve ‘ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi” ifadeleri kullanıldı.



Utku Şimşek

