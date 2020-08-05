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Komandolardan PKK'ya büyük darbe

Komandolardan PKK'ya büyük darbe
Komandolardan PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Hakurk Bölgesi’nde keşif ve gözetleme faaliyetleri icra eden komandoların özverili çalışması ile, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.
Ayrıca söz konusu bölgede gerçekleşen arama tarama faaliyetleri sonucunda, 2 adet piyade tüfeği, 1 adet biksi makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 36 adet el bombası, 7 adet antitank roketatar mühimmatı, 880 adet 7.62 kalaşnikof mühimmatı, bin 500 adet 7.62 biksi mühimmatı, 10 adet 40 mm bombaatar tahrip mermisi, 2 adet el bombası fünyesi, 23 adet şarjör, 1 adet namlu, 8 adet sevk fişeği ele geçirildiği öğrenildi.

Utku Şimşek

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