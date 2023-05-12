Komedi filmi gibi soygun girişimi: 3 şüpheli, kadın kılığına girdi

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi motosikletle kuyumcuya geldi. İçeri giren zanlılar, “Bu bir soygundur, altınları verin” dedi. Bunun üzerine kuyumcu çekmeyi açınca, şüpheliler korkup kuyumcudan soygun yapamadan kaçtı. Kuyumcu ise açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı. Şüpheliler ara sokaklardan kaçıp izlerini kaybettirdi. Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Ekipler, güvenlik kamerasını inceleyip kısa sürede kadın kılığına giren şüphelileri yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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