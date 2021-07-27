Komiser Alparslan Yige'nin ikinci 'En Çok Sen Yoktun' kitabı çıktı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Çocuk Büro Amiri Komiser Alparslan Yige'nin, baştan sona bir arayışın ürünü olan ‘En Çok Sen Yoktun' isimli ikinci kitabı, geçtiğimiz günlerde okuyucusuyla buluştu.

Kısa şiirsel metinler, aforizmalar ve şiirler toplamından oluşan romantik kitabı ‘En Çok Sen Yoktun'da yazar, okuyucuları, gece ve sessizliğin orta yerinde, yalnızlık ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir halde, içinde bitmez tükenmez bir boşluk duygusuyla baş başa bırakıyor.

Tekil bir aşktan yola çıkarak ‘gitmek'le ‘kalmak' arasında sıkışıp kalanlara, yokluk ve yoksunluğun tedirgin edici, korkutucu yüzünün, aslında ‘yıkıcı' değil ‘yapıcı' olabileceğini de gösteren yazar, onca hata ve pişmanlığın ardından içedönmenin, insanın kendisin tanımaya anlamaya çalışmanın, ve hepsinden de önemlisi insanın kendisini sevmenin ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor.

Varoluşa ebedi yolculuk

Zaman mefhumunun sadece kişisel serüvenden ibaret olmadığını, bütün yaşanmışlıkların toplamından oluştuğunu, kainatın bir tek ‘aşk' için yaratıldığını ve yaşama anlam katan tek şeyin de aşk olduğunu anlatan yazar, ‘En Çok Sen Yoktun'da okuyucuyu ezeli ve ebedi bir arayış yolculuğuna çıkarıyor.