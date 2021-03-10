Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında şok gelişme
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 10 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.