İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında şok gelişme

Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında şok gelişme
Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında şok gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan  ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 10 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.