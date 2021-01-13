Komiserli, polisli organize suç örgütüne dev operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan başlattığı soruşturma kapmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti harekete geçti. Polis aralarında 1 komiser ve 11 polisinde bulunduğu 55 zanlıyı yakalamak için 550 polisle dev operasyon başlattı.

Özel harekat polisleri tek tek evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Zanlılar bir bir evlerinde yere yatırılıp gözaltına alındı. Zanlıların “adam öldürme, yaralama, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti” yaptıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

