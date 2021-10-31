İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Gaziantep'te komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi 79 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Türk ve yabancı uyruklu komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu taraflar silah kullanmaya başladı.

Silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Komşu iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı Sokak ile mahallenin pek çok noktasında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Said Vakkas Yağcı
 

İLGİLİ HABER
Kavgada bıçaklanan şahıs, kaçmaya çalışırken cami bahçesinde bayıldı Kavgada bıçaklanan şahıs, kaçmaya çalışırken cami bahçesinde bayıldı
İLGİLİ HABER
Başkentte iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı Başkent'te iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
Esenyurtta pazarcılar arasında tezgahımı devirdin kavgası Esenyurt’ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.