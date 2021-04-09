Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu

Edinilen bilgiye göre; evinin dış cephesinin tadilatını yaptıran Burhan B. ile koşuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan B. ruhsatsız silahı ile komşusu Mustafa .C yi yaraladı. Kasığından yaralanan Mustafa C. hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayda Burhan B. ruhsatsız ateşli silah bulundurmak ve ateşli silahla adam yaralamaktan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burhan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güldemet Kızıl

