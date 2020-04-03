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‘Komşu'da feci kaza

‘Komşu'da feci kaza
‘Komşu'da feci kaza

Bulgaristan’da, Kapıkule Sınır Kapısı’na yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Harmanlı kasabası yakınlarında sis nedeniyle 20’den fazla tır zincirleme trafik kazasına karıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği düşünülen feci kazada yerel polisin tespitlerine göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndan Kapıkule'ye giriş yapmak üzere seyir halinde bulunan çok sayıda tır iddiaya göre Harmanlı bölgesinde Maritza Bulgar otoyolunda kendilerine eskortluk yapan Bulgar polislerinin dikkatsizliği ve aşırı sis nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Aşırı sis nedeniyle takip mesafesini kaybeden 20'nin üzerinde tır, zincirleme kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre feci kazada ölenler ve ağır yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralıların, bölgeye yakın hastanelere sevk edilmeye devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otoyolun açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Koray Ustabaşı

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