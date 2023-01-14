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Komşular arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü

Komşular arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü
Komşular arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada bir şahıs, elindeki silahla havaya defalarca ateş ederek korku saçtı. Taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Komşular arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan kimliği belirsiz şahıslar arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada ellerinde kalas ve sopalarla sokağa gelen şahıslar, kavga etmeye başladı. Kavga sırasında taraflardan biri elindeki silahla havaya defalarca ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük bir panik yaşarken kavgaya karışan bir şahıs ise kavgayı ayırmaya çalışan kişiye de vurarak eline aldığı kalas ile kavga etmeye devam etti. Taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli
 

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