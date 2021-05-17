Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilova Mahallesi Yeni Camii Sokak'taki Çelik Apartmanı'nda oturan 55 yaşındaki Mustafa Akaslan ile husumetli olduğu öğrenilen komşusu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eve giren şahıs, silahını aldı ve bu sırada apartmandan çıkan Mustafa Akaslan'a ateş etti. Akaslan bacağından yaralanırken, saldırgan komşu da olaydan sonra kaçtı. Apartmandan silah seslerinin yükselmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan komşunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Deniz Zeybek - Emre Baba

