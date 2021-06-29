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Komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da sokakta gürültü yaptıkları için ailesini ıslattığı gerekçesiyle tartıştığı Canan Kırmızı (48) tarafından bıçaklanan Kenan Ateş (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Tıkla İzle

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan Kırmızı, karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı.

Bunun üzerine Ateş, Canan Kırmızı'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa inen Canan Kırmızı, Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak evine sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ateş'i özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Canan Kırmızı'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü
 

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