Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor

Geçimini İstanbul'da düğünlerde zurna çalarak sağlayan 45 yaşındaki Yıldırım Güven, müzik aletini oturduğu binada çalınca komşuları rahatsız oldu. Yeni şarkılar öğrenmek ve düğün öncesi hazırlık yapmak için çalışmak zorunda olan Güven, Şişli'de yaşadığı binada çalışamayınca ilginç bir yola başvurdu. Komşuları tarafından sık sık uyarılan Güven, bu kez yeni mekan arayışına girdi ve son çare olarak sadece araçların geçtiği ve hiç kimseye rahatsız vermeyeceğini düşündüğü Kağıthane Tüneli'ni kendine mesken tuttu. Sık sık Kağıthane Tüneli Şişli çıkışına giden Güven, burada rahatlıkla zurnasını üflemeye başladı. Sürücüler, egzoz kokusuna bile aldırış etmeyen Güven'den istek parça istemeyi de ihmal etmedi.

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