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Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor

Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor
Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor

İstanbul'da geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlayan Yıldırım Güven, komşuları rahatsız olduğu için evde deneme yapamayınca çareyi Kağıthane Tüneli’nin önünde çalarak buldu. 45 yaşındaki zurnacı Yıldırım Güven, “Tünelden biraz egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok. Çalmamız için en müsait yer burası” dedi.

Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor - Tıkla İzle

Geçimini İstanbul'da düğünlerde zurna çalarak sağlayan 45 yaşındaki Yıldırım Güven, müzik aletini oturduğu binada çalınca komşuları rahatsız oldu. Yeni şarkılar öğrenmek ve düğün öncesi hazırlık yapmak için çalışmak zorunda olan Güven, Şişli'de yaşadığı binada çalışamayınca ilginç bir yola başvurdu. Komşuları tarafından sık sık uyarılan Güven, bu kez yeni mekan arayışına girdi ve son çare olarak sadece araçların geçtiği ve hiç kimseye rahatsız vermeyeceğini düşündüğü Kağıthane Tüneli'ni kendine mesken tuttu. Sık sık Kağıthane Tüneli Şişli çıkışına giden Güven, burada rahatlıkla zurnasını üflemeye başladı. Sürücüler, egzoz kokusuna bile aldırış etmeyen Güven'den istek parça istemeyi de ihmal etmedi.

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