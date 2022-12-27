Komşuların 'çöp atma' kavgası kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan bir binada komşular arasında 'çöp atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Komşular arasındaki çöp tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Komşular birbirlerine acımasızca vururken ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Komşular polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, kavga anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur



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