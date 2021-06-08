Komşuların kavgası kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak'ta oturan ve eşiyle evine dönmekte olan A.B. (31) daha önceden tartışma yaşadığı komşusu S.E. (33) ile karşılaştı. A.B., çıkan tartışmada yanında taşıdığı çakı ile komşusu S.E.'yi yaraladı. Kalçasından yaralanan S.E., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.B.'yi gözaltına alan emniyet ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Furkan Bolat