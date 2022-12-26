Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazan kadın sınır dışı edildi

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan İran uyruklu A.Y., komşularına adeta kabus yaşattı. A.Y., komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı. Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü. Kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.

Fadıl Kösedağ

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.