Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu

Olay, dün Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 4 kişilik bir grup sokak üzerinde yürüdüğü sırada daha önceden husumetli oldukları motosikletli kuryeyi gördü. Gruptaki 2 kişi bellerindeki silahları çıkartarak motosikletli kuryeye ateş açtı. Kurşunlardan biri komşusuna gitmek için evinden çıkan Emine Köroğlu'na isabet etti. Açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan motosikletli kurye de ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ve motosikletli kuryeyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ameliyata alınan yaralı kadın hayati tehlikeyi atlatırken motosikletli kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Caner Sönmez - Davut Has

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