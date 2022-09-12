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Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı

Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı
Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı

Konya’da bir kişi, "Neden gürültü yapıyorsun?" diyerek kapısına dayandığı komşusunu göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Başkaya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 1. katında oturan Mehmet B., üst komşusu Musa G.'nin gürültü yaptığı iddiasıyla üst kata çıktı. Mehmet B.'nin Musa G.'ye "Neden gürültü yapıyorsun?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mehmet B., yanındaki bıçakla komşusunu kolundan ve göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Musa G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Musa G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, komşusu polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İki komşu arasında uzun zamandır gürültü nedeniyle husumet olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin
 

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