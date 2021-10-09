Komşusunun giderleri kerpetenle kapattığı aile lağım kokusu içinde yaşıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Celal Karaman isimli bir vatandaşın yabancı uyruklu üst komşusu, iddiaya göre tuvalet giderlerini çeşitli pislikler ve kerpetenle kapatarak tıkanmasına sebep oldu.

Giderlerin tıkanmasıyla birlikte, pis sular Karaman'ın mutfağına ve evinin çeşitli yerlerine damlamaya başladı. Bu durumu ev sahibine bildirdiklerini ancak ev sahibinin hiçbir şey yapmadığını söyleyen Karaman, ailesiyle birlikte pis suların ve lağım kokusunun içinde yaşam mücadelesi veriyor.

“Burada aşırı derece pis koku olmaya başladı”

Üst kat komşusunun yabancı uyruklu bir kiracı olduğunu söyleyen Celal Karaman, “Asıl mal sahibi Kartal'da oturuyor. Yukarıdaki kiracı banyo giderlerini tıkamış kerpeten ile fotoğrafları da var zaten. Giderler buradan geçiyor. Daha önce de tavşan besliyorlardı, halı yıkıyorlardı. Onları pislikleri boruları tıkandı. Ev sahibi ‘Ben yapmıyorum' dedi ve ‘Sizden kaynaklanan bir sorun' dedi. Burada aşırı derece pis koku olmaya başladı ve pis suları dışarı dökmeye, bizi rahatsız etmeye başladılar. Ev sahibine söyledik, ‘Ben gelmem, ben kat mülkiyeti kurulmasını istemiyorum' diyerek bizi burada çaresiz bıraktı. Bu durumu ilçe amirliğimiz olan kaymakamlığımıza başvurduk, o da sağlık birimlerine yönlendirdi, onlar zabıtaya yönlendirdi, zabıta geldi ‘Ben pis su göremedim' dedi. Her şey ortada. Bu pis sularla nasıl yaşayacağız? Zabıta ve polis ekiplerini çağırdık. Polis ekipleri zabıtanın görevi diyor, zabıta ekipleri emniyet gelsin baksın diyor. Bizimle alakası yok diyerek kanunlardan bahsediyorlar. Benim burada can ve mal güvenliğimi pisli sular içinde bırakarak mağdur ettiler beni. Kat ittifakı, kat mülkiyeti yok. ‘İstemiyorum' dediler. Benim babam yatalak. Sağlıklıyken kat mülkiyeti kurulması için dava açtı. Davada bunlar ‘Kat ittifakı, kat mülkiyeti istemiyoruz, memnunuz' dediler. Benim bu evden çıkmam için bu tür eylemleri yapıyorlar” dedi.

“Beni defalarca öldürme teşebbüsünde bulundular”

Kendilerinin defalarca, herkesin kendi dairesine sahip çıkmasını istediklerini söyleyen Karaman, “Biz defalarca kat mülkiyeti kurulmasını istediğimiz halde herkes kendi dairesine sahip çıkmasını istediğimiz halde bunlar beni defalarca öldürme teşebbüsünde bulundular, darp ettiler. En sonunda azmettirici olarak 2. katta oturan şahıs, kiracıları yabancı uyruklu şahıs beni öldürme teşebbüsünde bulundu. Bunlar polislere bile emniyette laubali bir şekilde konuşuyorlar. Mutfak tabanımız onların tuvaleti oluyor. Tuvalet pisliği, sular benim yemeklerimin içine buz dolabımın içine giriyor. Biz burada enfeksiyon hastalıklarına sürekli yakalanmaktayız. Sürekli de rahatsız oluyoruz. Bununla ilgili hiçbir önlem alamıyoruz, çaresiz kaldık. Mutfak tabanımı daha önce ki ev sahibimiz yaptırdı. Sürekli bunlara para harcayacak durumum yok, çaresiz durumdayım. Üst kattan çıkıp da bunları nasıl yaptırayım? Ev sahibine çıkıp gelin görün diyoruz, telefonda da gönderdik, bildirim yaptık kendilerine. Hiçbir şekilde gelip buraya elini taşıp altına koyup yaptırım yapmıyor, kendisi de ilgilenmiyor” diye konuştu.

Güven Gök

