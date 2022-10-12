Komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre tek başına yaşanan bir kadının evini, tartıştığı komşusu bastı. Gözü dönmüş adam, evin kapısını piknik tüpü ile kırarken, kadın korkudan kendini sokağa attı. Yaşanan olayı mahalleliye duyurmak isteyen kadın, “Sokakta tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ve binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.