Komşusunun katil zanlısı adam, 'Bir daha bir şey olursa sıkacağım' demiş

İzmir'in Buca ilçesinde 4 Ocak 2022 günü meydana gelen olayda, aynı binada oturan Adem Ateş (38) ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız (51), ‘çocuk gürültüsü' nedeniyle tartıştı. Taraflar, karakola gidip birbirinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. İddiaya göre Ateş, Yıldız'ı dışarıya çağırdı. Çıkan kavgada Ateş, Yıldız'ın tabancasından çıkan kurşunla vurularak yaralandı. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Adem Ateş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından evinde yakalanan Kemal Yıldız ile ‘azmettirici' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olaya ilişkin yargılamaya bugün İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kemal Yılmaz, Adem Ateş'in eşi Senem Ateş ve taraf avukatları katıldı. Celsede sanık ve müştekiyle aynı binada oturan E.P. tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan E.P., “Evde otururken bağrışmaları duydum. Birkaç kadın, Kemal Yılmaz ile tartışıyordu. Olay yatışmayınca hep beraber karakola gittik. Dönüşte ben Kemal'in arabasına bindim. Bana ‘Artık bıktım. Bir daha bir şey olursa sıkacağım' dedi. Ben de kendisine yanlış bir şey yapmaması gerektiğini söyledim. Eve girdikten kısa bir süre sonra yine bağrışma sesleri başladı. Hemen sonrasında silah sesini duydum. Dışarı çıktığımda Kemal'in elinde silah vardı. Ona silahı bırakmasını söyledim. Rahmetliye müdahale ettik ama kurtaramadık” dedi.

Ali Gözeten

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