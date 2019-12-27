Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aynı binada oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen B.U. isimli erkek şahısla Mine Bilben (47) arasında gürültü gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.U. İddiaya göre Bilben'i sol arka baldırından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Bilben'in durumunu gören diğer komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin ismini sedye üzerinde verdi

Ambulanstan indirilen talihsiz kadın, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere sedye üzerinde açıklama yapmak istedi. Sağlık ekiplerinin ilerlemesi üzerine şüphelinin ismini söyleyen Mine Bilben, gazetecileri de içeriye davet etti.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Suat Metin - Burak Yalman

