Kömür sobasının yerini peletli soba alıyor

Şekliyle ve yakıtıyla dikkat çeken peletli sobalar, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Kömür ve peletin ton fiyatının yarı yarıya olmasından dolayı vatandaşlara peletli soba daha cazip geliyor. Hem yakıtın daha ucuz olması, hem duman miktarının az olması hem de neredeyse hiç kül çıkarmamasından dolayı peletli sobalar rağbet görüyor.

Kömürlü sobalara nazaran peletli sobaların yakıt konusunda yüzde 50 oranında avantajlı olduğunu söyleyen sobacı Mustafa Emre Kocabaşoğlu, “Sobalarımız, yeni nesil olaraktan kömürlüden ziyade ağırlıkta odunlu ya da peletli olarak devam ediyor. Pelet dediğimiz, sıkıştırılmış odun talaşıdır. Bu tür sobalarımızın haznesine peleti dolduruyorsunuz, soba kendi kendine aza az alaraktan yakıyor. Hem tasarruf konusunda hem görsel konusunda ideal ve pratik bir sobadır. Sabah doldurduğunuz pelet akşama kadar yavaş yavaş yanıyor. Kömürle kıyasladığımız zaman ise örneğin kömürün tonu 4-5 bin TL ortalamasında, peletin tonu 2 bin 500 TL ortalamasında yani ortalama olarak yarı yarıya tasarruf sağlıyor diyebiliriz. Artı olarak çevreci bir soba, karbon salınımı çok düşük odun yaktığımızdan dolayı çevreyi de kirletmiyor. Bacaları, sobaları ve boruları doldurmuyor. Temizliği pratik ve rahat bu konularda peletli sobanın çok avantajlı kullanımı var. Sobanın yakımı çok kolay, peletin üzerine belli oranda jel ya da çırayı tutuşturuyoruz. O zaten peleti tutuşturuyor. Sabah yaktığımız zaman peleti bitmediği sürece soba sönmüyor. Sürekli yanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Peletli sobaların fiyatlarının ürünün yapım kalitesi, cam büyüklüğü ve ürünün sağlamlığı olarak ortalama 2-3 bin TL'den başladığını, modeline göre 5-6 bin TL dolaylarına kadar çıkabildiğini dile getiren Karabaşoğlu, “Peletli sobaların tam otomatik dediğimiz, yani ateşlemesini dahi kendi yapan modellerimiz var. Onların da imalatını yapıyoruz. Kalorifere bağlanan modelleri var. Otomatik dediklerimiz 13 bin TL'den başlıyor. Kalorifer tesisatına bağlanan 18-20 bin TL'den başlıyor, modeline ve özelliklerine göre fiyatları yükseliyor. Avrupa'da kullanılan ağırlıktaki malzeme pelet ya da odun. Türkiye'de de aynı şartlar sağlanıyor şu anda ve S şeklinde 5 şeklinde ya da şömineli türde olan odun ve pelet sobalarının gelişimi çok hızlı. Yani insanlarımızı odun ve pelet yakmaya teşvik edebiliriz. Çünkü çevreyi kirletmiyoruz. Kömürlü soba ile peletli sobanın ısısı aynı diyebiliriz. Odunun kalorisini kullanıyor sonuç olarak. Bugün odunda yaksanız, pelette yaksanız aynı ısıyı alıyorsunuz. Yani diğer sobalarla ısısı aynı diyebiliriz” diye konuştu.



Mükremin Kaya

