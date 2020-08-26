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Kömür yüklü TIR alev aldı

Kömür yüklü TIR alev aldı
Kömür yüklü TIR alev aldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kömür yüklü TIR, balatalarının aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ve yazlık evlerden hortumla yapılan müdahaleler TIR'ı kül olmaktan kurtardı.

Kömür yüklü TIR alev aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, gece Çanakkale istikametinden gelmekte olan 41 YS 623 plakalı TIR, ısınan balataları sebebiyle Küçükkuyu'da alev aldı. Bir anda TIR'ın altından yükselen alevleri gören araçlarını durdurarak yangına tüple müdahale etti. Ayrıca yol kenarında bulunan yazlık evlerden uzatılan bahçe hortumları ile alevlere müdahale edildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Vatandaşlar, "Sürücüler ve çevre sakinleri müdahale etmemiş olsaydı TIR alev alev yanacaktı. Örnek bir dayanışma sergilendi" şeklinde konuştular.

Bekir Terzioğlu

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