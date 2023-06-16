Kömür yüklü tırın motor bölümü yandı, faciadan dönüldü

Yangın, Samsun çevre yolu Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara'ya kömür taşıyan Mahmut Ağılı (44) idaresindeki 71 ACB 369 plakalı tırın motoru bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden sürücü ve trafikte diğer sürücüler yanan bölüme müdahale etti. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında maddi zarar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Furkan Abrek Ünal

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