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Kömürlüğe giren anne kahroldu, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Kömürlüğe giren anne kahroldu, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı
Kömürlüğe giren anne kahroldu, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Elazığ’da kömürlüğe giren anne, oğlunu tavana iple asılı halde buldu. Kadın baygınlık geçirirken, ölümü şüpheli bulan ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı.

Kömürlüğe giren anne kahroldu, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı - Tıkla İzle

Olay, Kırklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kömürlüğe giren kadın, oğlu Suat Koç'u tavana iple asılı halde buldu. Dışarı çıkan ve bağıran kadın ardından sinir krizi geçirerek bayıldı. Olay yerine koşan ve durumu gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Temizlik görevlisi olan Koç'un 2 çocuk sahibi olduğu ve 4 yıl önce kanserden eşini kaybettiği öğrenildi. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kamil Can Kılıç
 

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