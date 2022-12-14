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Konaklama vergisi Resmi Gazete'de yayımlandı

Konaklama vergisi Resmi Gazete'de yayımlandı
Konaklama vergisi Resmi Gazete'de yayımlandı

Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Buna göre, otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon ile köy, ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden muaf tutulacak.

Konaklama vergisinin 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmasına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) olarak tanımlandı. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Tebliğde Cumhurbaşkanı'nın, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olduğu belirtildi.

Tebliğe göre konaklama vergisi, konaklama için ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak. Örneğin 5 bin TL'lik konaklama hizmeti için yüzde 2 oranına denk gelen 100 TL konaklama vergisi alınacak. 5 bin TL'den yüzde 8 oranında yani 400 TL KDV ayrıca alınacak. Böylece ödenmesi gereken toplam tutar 5 bin 500 TL olacak. İlk olarak 1 Nisan 2020'den itibaren uygulanacağı açıklanan konaklama vergisi, pandemi nedeniyle önce 2021 başına, daha sonra 2022 başına ertelenmişti. 2022'de tekrar ertelenen vergi 1 Ocak 2023'ten itibaren hayata geçecek. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden muaf olacak.

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