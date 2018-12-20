Konfor Mobilya İstanbul'da iki mağaza açtı

Mobilya sektörünün önemli ve yerli oyuncularından Konfor Mobilya, '20'nci yılda 200 mağaza' hedefi çerçevesinde İstanbul'da iki yeni mağazayı daha hizmete açtığını duyurdu. Şirket; Sancaktepe, 1.300 metrekare alanda tüketicilerle buluşurken, Konfor Pendik E-5 mağazası ise 1.200 metrekarelik alan içinde hizmet verecek.

Şirketin sektördeki daralmaya rağmen 2018 yılını yüzde 35 net büyüme ile tamamlayacağını kaydeden Konfor Mobilya Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, "Üretimden finansmana, her alanda güçlü bir marka olarak Konfor için hızlı bir büyüme stratejimiz bulunuyor. Mobilyacılık sektöründe 20'nci yılımızı temsil eden 2019 yılında toplamda 200 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. Bu mağazaların 140'ı yenilenen Konfor Mobilya konseptiyle çalışacak, 60 mağaza ise Konfor Yatak markasına özel olacak. Sağlam bir büyüme planı çerçevesinde hizmete açtığımız Pendik ve Sancaktepe mağazalarının tüketicilerden gördüğü yoğun ilgiden dolayı mutluyuz" diye konuştu.