Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde toprak kayması: 19 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletindeki Bulwa köyünde dün sabah saatlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

Toprak kaymasının meydana geldiği sırada yaklaşık 25 kadın ve çocuğun akarsu kenarında çamaşır yıkadığı belirtildi. Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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