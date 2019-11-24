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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 24 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 24 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 24 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde Dornier-228 tipi küçük uçak bir yerleşim bölgesinde evin üzerine düştü. Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 16 yolcu ve 2 mürettebattan kurulan olmadığı ifade edildi.

Kaza sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği, ölenler arasında uçağın düştüğü mahalle sakinlerinin de bulunduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından biri çocuk 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

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