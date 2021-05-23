Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patladı: 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Afrika'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi. Patlama sonrası oluşan lavlar Goma kentindeki havaalanına ulaşırken, halk panik içinde kenti terk etmeye başladı. Ruanda devlet medyasından yapılan açıklamada, en az 3 bin 500 kişinin kentin sınır komşusu Ruanda'ya kaçtığı belirtildi. Ülkeye kaçanların okul ve ibadethanelere yerleştirildikleri kaydedildi. Diğer birçok kişinin de Goma çevresindeki köylere sığındığı öğrenildi.

Goma merkezli volkanoloji izleme ofisine göre lavlar, Ruanda sınırına doğru ilerledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan son açıklamada, lav akışının durduğu belirtildi. Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Goma'da patlamanın ardından gökyüzü turuncuya dönerken, şehrin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi meydana geldi.

Nyiragongo Yanardağı'nda en son 2002 yılında meydana gelen patlama sonucu 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.