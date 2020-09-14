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Kongo'da çöken altın madeninde 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kongo'da çöken altın madeninde 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kongo'da çöken altın madeninde 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kongo’da geçtiğimiz günlerde çökme yaşanan altın madeninde şu ana kadar 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kongo'nun güneydoğusunda yer alan Kivu eyaletine bağlı Kamituga kentinde üç altın madeninde göçük meydana gelmiş, yetkililer kazada en az 50 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kamituga Belediye Başkan Yardımcısı Alexandre Ngandu Kamundala, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 19 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Madenciler Örgütü Başkanı Anselme Ndjungu ise yaptığı açıklamada, hükümetin madenleri yeteri kadar denetlemediğini ifade ederek, "Böyle bir felaketten kaçamayız, çünkü bizi denetlemesi gereken kurumlar tarafından denetlenmedik" dedi. Ndjungu, madenlerde uygun araçların ve güvenlik ekipmanlarının kullanılmaması nedeni ile kazaların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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