Kongre, fuar ve zirve gibi organizasyonlar Metaverse dünyasına taşınıyor

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren sosyal izolasyon kavramı fiziki organizsyonları sanal evrene taşıdı. Fiziki toplantı ve zirveler artık Metaverse'de düzenlenmeye başladı. Katılımcılar kendilerine özgü oluşturdukları karakterler (avatar) ile sanal dünyada toplantılara katılıp bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bir danışmanlık ve eğitim şirketi Metaverse dünyasında 'Pazarlama ve Marka Metaverse' toplantısını gerçekleştirildi. Katılımcılar, bir link üzerinden bağlandıkları sanal dünyaya giriş yapmadan önce kendilerine ait bir karakter oluşturdular. Karakterlerini tasarlayan katılımcılar daha sonra sanal dünyada oluşturulan toplantı alanında buluştu. Yaklaşık 3 saat süren ilk oturumda pazarlama ve marka konuları konuşuldu.





Sanal dünyada farklı insanlar ile iletişim kurabiliyoruz

Günden güne dijitalleşen dünyada pandeminin oluşturmuş olduğu olumsuzluklar nedeniyle fiziksel olarak buluşamasak bile artık sanal ortamda bir araya gelebiliyoruz. Oluşturulan karakterler sayesinde Metaverse dünyasını gezilebiliyor, spor yapılabiliyor ve toplantılara katılabiliyorsunuz. Farklı insanlar ile belirlenen noktalarda görüşme fırsatı bulunuyor.







Furkan Serttaş

