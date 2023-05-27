Konser dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Didim-Denizköy yolu Uslu sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim'de esnaflık yapan Onur Durmuş (20) arkadaşı Barış Ç. ile birlikte (19) Aydın'da düzenlenen konsere gitti. Konser dönüşü Onur Durmuş yönetimindeki 09 RM 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı 112 sağlık ekiplerine ve emniyet güçlerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araç sürücüsü Onur Durmuş'un hayatını kaybettiğini tespit ederken, yanında yolcu olarak bulunan Barış Ç. ise ağır yaralı olarak Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış Ç., Didim'deki ilk müdahalenin ardından Aydın ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Onur Durmuş'un cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Çalışkan

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