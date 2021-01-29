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Konserve kutusuna kafasını sıkıştıran kediyi bahçe makasıyla kurtardı

Konserve kutusuna kafasını sıkıştıran kediyi bahçe makasıyla kurtardı
Konserve kutusuna kafasını sıkıştıran kediyi bahçe makasıyla kurtardı

Antalya’nın Kemer ilçesinde kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi bahçe makası yardımıyla kurtaran adam, halasının çektiği kurtarma görüntüsüyle sosyal medyada insanlık dersi verdi.

Konserve kutusuna kafasını sıkıştıran kediyi bahçe makasıyla kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Yeni Mahallesinde gerçekleşti. Ayşe Alpasar ve Oliver Alpasar evlerinin bahçesinde kafasını konserve kutusuna sıkıştırmış bir kedi gördü.

Oliver Alpasar, bahçeden aldığı makasla kediye zarar vermeyecek şekilde konserve kutusunu kesmeye başladı.

Bir süre sonra konserve kutusu kedinin kafasından çıktı. Kedi, konserve kutusundan kafasını çıkardığı an olay yerinden koşarak uzaklaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntüler, kediyi kurtaran adamın halası tarafından kayıt altına alınması ile ortaya çıktı. Talihsiz kedinin mama yemeye çalışırken konserve kutusuna kafasını sıkıştırdığı düşünülüyor.

Elifnaz Altürk
 

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