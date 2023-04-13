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Konteyner çarşılarda çarklar dönmeye başladı

Konteyner çarşılarda çarklar dönmeye başladı
Konteyner çarşılarda çarklar dönmeye başladı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Kocaeli Valiliği tarafından yapılan 50 prefabrik iş yerinde çalışan esnaf ekonomik çarklarını döndürmek için mesai harcıyor.

Konteyner çarşılarda çarklar dönmeye başladı - Tıkla İzle

Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde Kocaeli Valiliği tarafından yaptırılan, alt ve üstyapısını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ‘AFAD Kocaeli Çarşısı' depremzede esnafları barındırıyor. Toplamda 5 bin 100 metrekare alan üzerine kurulu alanda 50 prefabrik iş yeri yer alıyor. Çarşıda bakkal, terzi, lokanta, kırtasiye, elektronik eşya tamircisi, konfeksiyon, kuaför, dönerci gibi esnaflar hizmet veriyor. İlk günden itibaren esnafların çalışmaya başladığı çarşıda Ramazan ayı sonrası daha fazla hareketlenmesi beklendiği kaydedildi. Kentte kurulan diğer çarşılarda da esnafların mesaisini yaptığı kaydedildi.

Halil Ulubey

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